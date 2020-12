Pescatori liberi, Simona Baldassarre (Lega) contro Conte: "Vittoria dello Stato non del governo"

17 dicembre 2020 a

"Vittoria dello Stato non del governo" dichiara l'europarlamentare della Lega Simona Baldassarre in merito alla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia a settembre scorso. "Mentre un Paese intero è prigioniero di questo governo e aspetta con l’ennesimo Dpcm-pacco dono come passare il Natale, Conte con un colpo a sorpresa, fa il regalo di Natale ai pescatori di Mazara del Vallo, mettendo il cappello su quella che resta una gestione fallimentare" denuncia la leghista. "Anziché chiedere scusa per gli oltre 100 giorni, di silenzio, ambiguità e opacità, oggi celebra mediaticamente una relativa vittoria. Come politica e italiana sono felice per i pescatori ingiustamente trattenuti in Libia, i quali finalmente potranno riabbracciare le loro famiglie. E ringrazio gli apparati dello Stato che si sono prodigati per l’esito".

