Manovra, centrodestra unito sulle proposte: "Conte parla di poltrone, noi di famiglie e imprese"

14 dicembre 2020 a

a

a

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani presentano gli emendamenti del centrodestra alla manovra economica e le proposte di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. "Noi abbiamo convocato questa conferenza per presentare il lavoro comune che il centrodestra sta facendo sulla legge di bilancio, ma voglio ricordare che è in approvazione al Senato il dl Ristori dove il centrodestra grazie alla sua compattezza è riuscito a dare un segnale di come le cose sarebbero diverse se fosse stato al governo", ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, presentando gli emendamenti del centrodestra alla manovra economica. "Ci sono piccole grandi cose abbiamo portato a casa che dimostrano che le nostre proposte ci sono - ha aggiunto - quando c’è un minimo di disponibilità ad ascoltare". Ad esempio "è scandaloso che il governo che tassa il contante per gli italiani, elimini la tassazione sul money transfer".

Sul tavolo anche l'instabilità del governo. "Confido che nel centrodestra si continui a lavorare compatti per raggiungere sintesi fondamentali. Per nessuno di noi esiste più uno scenario nel quale si va con altri. Vogliamo governare questo paese insieme", ha detto la presidente di FdI al Senato.

"No, al momento ancora zero" contatti, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvin rispondendo a una domanda sulla convocazione di un incontro col presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Agli italiani andrebbe di gran lunga meglio se ci fosse la squadra che vedete qui e non Renzi, Conte Zingaretti e compagnia cantante", ha detto il leghista. "Prima questo governo toglie il disturbo è meglio è per tutto il Paese. È plastico che questo lunedì vede due riunioni; una a Palazzo Chigi per parlare di poltrone, l’altra in Senato per parlare di famiglie, imprese e futuro, credo che gli italiani avrebbero più serenità se a gestire questa fase ci fosse la squadra che è qui piuttosto che Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti", ha aggiunto.

"Noi stiamo lavorando su cose concrete, loro discutono di altre questioni, di aggiustare le posizioni di potere. Se il governo cadrà ne parleremo e il

centrodestra come è stato unito in questi giorni lo sarà anche il giorno successivo all’eventuale caduta di questo governo", ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando gli emendamenti del centrodestra alla manovra economica. "Ci impegneremo anche sulla Plastic Tax: non si può pensare che ci sia una tassa a livello europeo e una a livello italiano. Se c’è una tassa per le risorse proprie a livello europeo, allora non ce ne può essere un’altra nazionale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.