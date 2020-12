Il cashback e la lotteria di Capodanno: gli italiani ci sperano ma...

Antonio Siberia 13 dicembre 2020 a

a

a

Ieri fonti di Palazzo Chigi lo hanno detto chiaramente, ed una volta per tutte: "Il cashback relativo al periodo sperimentale di dicembre viene pagato nel 2021, così come il primo semestre del 2021. Per entrambi questi periodi lo stanziamento complessivo è di 1.750 milioni. Quindi per l'extra cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie". È così, mentre gli italiani sperano nel rinculo del denaro (traduzione in volgare della parola cashback) la mente non può che andare ad un film, "Ho vinto la lotteria di Capodanno", con tale Paolo Ciottoli (interpretato da Paolo Villaggio) (s)fortunato protagonista: "Prima regola, zitto e mosca. Secondo: er biglietto non lo porterei né in banca, né dall'avvocato, né tantomeno dar notaio, non lo direi manco a mi' moje. Er biglietto te lo devi nasconne a casa e te lo devi scordà pe' sei mesi come minimo". Quanto al resto, buon cashback a tutti.

