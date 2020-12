Ecco chi ha votato il Mes. Borghi mette alla gogna i "traditori"

09 dicembre 2020 a

Claudio Borghi attacca quelli che definisce "traditori", i deputati che hanno votato a favore della riforma del Mes. E lo fa pubblicando su Twitter la lista completa dei deputati che hanno votato sì, con tanto di gruppo di appartenenza.

Prima pagina dell'elenco di quelli che hanno votato per la riforma del MES. A sinistra la sigla del gruppo di appartenenza. pic.twitter.com/qkDmmN9eRg — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) December 9, 2020

Seconda parte dell'elenco di quelli che hanno votato a favore della riforma del MES. Sempre a sinistra il gruppo di appartenenza. pic.twitter.com/8BsNECKZtx — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) December 9, 2020

«Avete la possibilità di rimanere nella storia come qualcuno che ha difeso il proprio Paese. Approvate questo scempio? Da oggi rimangono i patrioti e quelli che nel tempo verranno additati come traditori». Lo ha affermato il deputato della Lega Claudio Borgi, intervenendo alla Camera a proposito del Mes dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo.

