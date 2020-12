Vertice da Conte sul recovery plan, i renziani lasciano il tavolo: "Già tutto deciso"

06 dicembre 2020 a

È tutto deciso, Italia Viva lascia il tavolo sul recovery plan. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato nel tardo pomeriggio un vertice con i capi delegazione in vista del Consiglio dei ministri di domani sui fondi Ue. All’incontro hanno partecipato anche i vertici di Italia viva ma - secondo quanto si apprende - i rappresentanti renziani hanno poi lasciato il tavolo per protestare - questa la tesi - contro il metodo utilizzato dal presidente del Consiglio.

Secondo quanto si apprende, nel corso della riunione Italia Viva avrebbe ribadito la sua posizione critica sulla cabina di regia proposta dal presidente del Consiglio. Gli esponenti di Iv Ettore Rosato e Maria Elena Boschi avrebbero lasciato il vertice prima della conclusione. «Se è già stato tutto deciso fin nei dettagli, dalla governance a come impiegare le risorse, a che servono i tavoli?», il ragionamento che trapela da fonti di Iv

Il premier - secondo quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza - ha spiegato che domani illustrerà la cabina di regia sul Recovery, premettendo che si tratta dell’inizio di un percorso e che non ci sarà alcuna decisione in merito in Cdm. Italia viva ha lamentato di non essere stata consultata preventivamente nei giorni scorsi, chiedendo che sia il Parlamento il luogo di confronto. Non è pensabile inserire la struttura del Recovery Plan in un emendamento alla legge di bilancio così come è successo per la fondazione sulla cybersicurezza, il ragionamento di Italia viva che ha sottolineato come anche sulla questione dei ricongiungimenti familiari a Natale sarebbe stato necessario un dialogo con il Parlamento. La riunione all’inizio ha avuto proprio come tema sul tavolo le ultime misure del Dpcm, poi si è cominciato a parlare del Recovery Plan. Iv ha preso le distanze ma ha ribadito di non volere strappi. La fiducia - il ’refrain’ - non viene a mancare ma le critiche sul metodo e sul merito restano. Domani il Cdm si terrà alle 9.

