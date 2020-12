L'esercito contro il cenone degli italiani, Guido Crosetto da impazzire: ridicoli

06 dicembre 2020 a

Stavolta Guido Crosetto si è davvero infuriato. Questa storia della mobilitazione di un numero incredibile di militari a Natale disposta dalla ministra Luciana Lamorgese non la digerisce proprio.

E non la manda a dire: “Una task force di 70.000 uomini delle forze di Polizia, per impedire a dei pazzi di delinquere andando di nascosto a fare la cena di Natale con i parenti e magari terminare alle 23. Il problema non è la capacità, non è la visione. È banalmente la mancanza di senso del ridicolo”.

Ed è oggettivamente il pensiero di tanti cittadini che non capiscono come possa accadere tutto questo…

