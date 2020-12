Divieti disumani, mozione urgente del centrodestra. Salvini lancia #Nataleconituoi

06 dicembre 2020 a

Il centrodestra scende in campo per un #Nataleconituoi. Un conto è Roma o Milano, un altro sono i micro-comuni dove milioni di italiani saranno condannati a feste in solitudine. "Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di Regioni per portare un po' di buonsenso, non si puniscano gli italiani che abitano in provincia e nei piccoli centri. L’Italia non è solo Roma, Milano e grandi città", scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini, lanciando l’hashtag #Nataleconituoi. La proposta, come si legge nella grafica postata da Salvini, è contenuta in una mozione urgente del

centrodestra affinché vengano rimossi i "divieti di spostamenti tra Comuni per Natale". Divieti che il segretario leghista definisce "disumani e assurdi".

Ta le misure contenute nel Dpcm del 3 dicembre del premier Giuseppe Conte c'è infatti il divieto di mobilità tra Comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio. Misura che ha provocato la ferma protesta dei piccoli comuni.

