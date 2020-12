Otto e mezzo, Lilli Gruber smonta Giuseppe Conte sul Natale: "Altro che sereno, è successo il contrario"

05 dicembre 2020 a

La critica è sottile, quasi velata ma c'è e arriva dritta al punto. “Natale con chi puoi” è il titolo della puntata di Otto e Mezzo di sabato 5 dicembre condotto da Lilli Gruber. La conduttrice di La7 apre il programma sulle feste natalizie e sulla mancata promessa del premier Giuseppe Conte agli italiani: “Aveva detto che avremmo dovuto fare ora dei sacrifici per passare un Natale sereno, ma è successo esattamente il contrario. Era inevitabile?”, ha chiesto la giornalista a Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma. “Io penso che passeremo un Natale migliore di quello che si prospettava un mese fa”, ha dichiarato l'esperto. Un botta e risposta che ha smontato di fatto la promessa del presidente del Consiglio per giustificare le restrizioni a pioggia della seconda ondata di coronavirus.

“Un mese fa la pressione sugli ospedali era notevole - ha spiegato Richeldi - adesso si sta riducendo e saturizzando, ma abbiamo ancora un numero di decessi molto alto. Siamo avviati verso una stagione invernale in cui è difficile evitare il contagio, quindi le misure sono assolutamente inevitabili per cercare di mantenere la pressione sugli ospedali in fase calante. Terza ondata? Credo che le ultime restrizioni siano pensate prevalentemente per gli ospedali - ha sottolineato lo pneumologo - ma sicuramente anche per evitare una ripresa epidemiologica nei prossimi mesi”.

