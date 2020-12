"Conte ha usato il Tg1 a fini personali". Centrodestra all'attacco: il direttore chiarisca in Vigilanza Rai

04 dicembre 2020 a

I capigruppo in Vigilanza Rai del centrodestra Alessandro Morelli della Lega, Giorgio Mulè di Forza Italia e Daniela Santanchè di Fratelli d'IOtalia, e il segretario della Commissione, Massimiliano Capitanio, hanno inviato oggi una richiesta formale per l’audizione urgente del direttore del Tg1, Giuseppe Carboni.

"Ieri sera il Presidente del Consiglio, per l’ennesima volta, ha utilizzato il Tg1 a fini personali, per difendersi dall’accusa di peculato per il presunto uso improprio della scorta da parte della sua fidanzata. Un’occupazione inammissibile, tanto più in un momento in cui gli italiani aspettano di sapere se potranno abbracciare i propri cari a Natale e non sono certo interessati alla soap opera di casa Conte. Il direttore Carboni venga in Vigilanza per chiarire chi detta la linea editoriale in redazione e come vengono gestiti questi show", dichiarano i rappresentanti del centrodestra.

Nelle comunicazioni del Dpcm contenente le misure per il contrasto della pandemia di Covid-19, il premier Giuseppe Conte ieri sera ha risposto a una domanda sui presunti scandali, sollevati nelle ultime settimane, che riguardano lui e la compagna Olivia Paladino. In particolare quello della scorta del premier utilizzata dalla donne per "difendersi" dalle domande scomode dell'inviato de Le Iene Filippo Roma, per il quale Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare.

