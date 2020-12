Soldi per i congelatori del vaccino Covid. Interrogazione a Zingaretti

03 dicembre 2020 a

a

a

Interrogazione sui fondi destinati dalla Regione Lazio all'acquisto dei congelatori per la conservazione del vaccino Covid in arrivo. Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, vuole vederci chiaro sui fondi che la società Atlantia ha donato inizialmente alla Regione per la realizzazione del Covid Hospital del Policlinico di Tor Vergata. Per questo nell'interrogazione l'esponente di FDI chiede "se il Presidente Nicola Zingaretti, incidentalmente segretario del Pd, uno dei partiti che sostengono il Governo, ritenga opportuno, in questo momento dove è in corso una battaglia legale tra la famiglia Benetton e il Governo sulla gestione del dossier Autostrade, ricevere donazioni da una società al centro di uno scontro politico tra il Governo e la società stessa".

La Regione Lazio, infatti, si sta muovendo per l’organizzazione dello stoccaggio e della distribuzioni dei vaccini anti-Covid anche per quelli più delicati che andranno conservati a -75 gradi centigradi. Sul Bur della Regione Lazio è stata pubblicata la delibera che stanzia in totale 618 mila euro alle Asl e aziende ospedaliere per «l’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di congelatori» in grado di assicurare temperature fino a -80. Le risorse per i frigoriferi sono state prese dalle donazioni liberali per l’emergenza Covid-19 a favore della Regione Lazio: «Atlantia Spa in data 14 aprile per un importo di 500mila euro; Alfasigma Spa in data 13 maggio per un importo di 100mila euro; Stredocesky Kraj il 13 maggio 3.556 euro; Sezione Apparecchi Pubbliche Attrazioni Ricreative il 19 maggio 3mila euro: Assifar Servizi Srl in data 12 giugno per un importo di 12mila euro». Per un totale complessivo pari ad 618.556 euro incassate sul bilancio regionale.

