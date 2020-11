Sondaggio terremoto, la Lega fa il botto. E Pd-M5s se la vedono brutta

30 novembre 2020 a

a

a

La Lega si impenna e le forze di governo pagano lo scotto di una gestione della pandemia bocciata dagli italiani. Ecco alcuni dei verdetti del consueto sondaggio del lunedì realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana.

Nella rilevazione settimanale sul consenso dei partiti la Lega guadagna in sette giorni 1,1 punti percentuali. Quello guidato da Matteo Salvini resta il primo partito al 24,4 per cento.

In picchiata la maggioranza di governo con Pd (19,8%) e Movimento 5 Stelle (16,4) che perdono rispettivamente 0,5% e 0,6%:

Cresce ancora, seppur di soli due decimali, Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni è sempre più terzo partitomentre , sempre in ottica centrodestra, Forza Italia perde lo 0,2% e si porta al 6,2.

Si muove qualcosa in fondo alla classifica. L'Azione di Carlo Calenda per la prima volta sorpassa Sinistra Italiana-Mdp Articolo 1 mentre Italia Viva in crescita dello 0',1% al 3% tondo tondo. Verdi al 2,3%, +Europa al 2,1%, Cambiamo all'1,2 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.