Dl sicurezza, flash mob di FdI a Termini: parte l'ostruzionismo al governo

30 novembre 2020 a

a

a

Flash mob di Fratelli d’Italia alla stazione Termini contro il dl sicurezza. «Siamo qui per denunciare un fatto offensivo alla Nazione - ha dichiarato Francesco Lollobrigida, capigruppo di Fdi alla Camera - perché mentre in queste ore famiglie e imprese sono in ginocchio alla Camera si discute di immigrazione. È vergognoso. Da oggi si apre la battaglia parla di Fdi - faremo ostruzionismo a questo governo».

"No al decreto insicurezza. Fermiamo l’immigrazione clandestina": è il grande striscione dietro il quale, alla stazione, i parlamentari di Fdi hanno manifestato. «Termini come luogo simbolo - ha detto Lollobrigida-perché basta girarsi per vedere che è pieno di spacciatori, delinquenti e clandestini. Fratelli d’Italia ha tolto minuti di presenza all’aula della Camera per stare in mezzo ai cittadini onesti che lavorano e pagano le tasse. Faremo ostruzionismo al governo», ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.