Rimpasto, Giorgia Meloni furiosa contro il governo: "C'è il Covid ma pensano solo alle poltrone"

29 novembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni è infuriata al solo sentir parlare di rimpasto di governo. E ha affidato ai social la sua protesta per l’atteggiamento della maggioranza di Conte. “Le priorità del Governo in piena crisi Covid: il rimpasto dei ministri per dare il giusto peso a correnti, bande e tribù che compongono la maggioranza. Sono disposti a tutto per mantenere la poltrona. L’unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani con libere elezioni”. La presidente di Fratelli d’Italia continua a pretendere il rispetto della volontà popolare. Ma a Palazzo Chigi nemmeno sanno più che cosa significhi…

Le priorità del Governo in piena crisi Covid: il rimpasto dei ministri per dare il giusto peso a correnti, bande e tribù che compongono la maggioranza. Sono disposti a tutto per mantenere la poltrona. L’unico rimpasto utile sarebbe quello deciso dagli italiani con libere elezioni — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) November 29, 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.