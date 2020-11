Pandemia capitalista. Per il comunista Ferrando è sempre colpa di Landini

Gianfranco Ferroni 27 novembre 2020 a

a

a

Marco Ferrando e il Partito comunista dei lavoratori non hanno dubbi: «Questa pandemia, così come le altre a cui abbiamo assistito in questi decenni, è il prodotto degli sconquassi determinati dal sistema capitalista sull’ambiente e sull’ecosistema, e la zoonosi (salto di specie del virus) è intimamente connessa col sistema predatorio di deforestazione e di sfruttamento intensivo delle risorse naturali che sono alla base dei disastri e delle catastrofi connesse al cambiamento climatico, ed è il prodotto di una crisi sistema da cui il capitale e le sue istituzioni sono incapaci di venire a capo».

Di chi è la colpa? «In questo contesto di crisi rovinosa si inserisce la nuova "luna di miele" tra i padroni e Cgil-Cisl-Uil, suggellata dai tappetini rossi che Maurizio Landini ha riservato a Carlo Bonomi nel corso dell’evento "Futura"».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.