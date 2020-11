Giuseppe Conte travolto dagli insulti: il premier annuncia l'intervista e parte lo sfottò

26 novembre 2020 a

Giuseppe Conte posta sul suo account Facebook con una sua foto l'annuncio di un'intervista breve al Tg5 delle 20. Immediatamente piovono commenti, ma sono una doccia fredda per il premier. Gran parte sfottò sull'eccesso di presenzialismo, con tanto di contro annuncio: “Allora spengo la tv”. Altri sono furiosi per il premier parolaio che dice tanto e non mantiene nulla. Qualcuno racconta arrabbiato tragedie vissute nell'assenza di uno Stato. Poi fra i tanti un commento prova a spiegargli perché tanto astio: il troppo stroppia, come accadde a Matteo Renzi nel 2016. Ecco i primi commenti piovuti da chi ha visto l'annuncio di Conte perché seguiva la sua pagina facebook e quindi all'inizio non doveva essergli ostile. "Lei sorride caro presidente. E io piango disperatamente perché domani è il compleanno di mia madre avrebbe fatto 63 anni. La mia vita si è distrutto il 28 aprile quando questo maledetto virus la portata via . E da lì nessuna chiamata da parte del ATS ci hanno abbandonato ci hanno lasciato soffrire da soli. Pure lo psicologo me lo devo pagare da sola. Lei sorride e mille famiglie sono distrutte. Mai nemmeno una parola su questi eroi morti da soli. Mai una parola da parte vostra". Poi: "Ha fatto bene a dirlo così spengo la tv". E ancora: "Sembri più un influencer che un presidente del consiglio".

