Quel telefonino di Conte in tv è una grave caduta di stile

Con questo lockdown "mascherato", la tv in questi momenti e' rimasta per molti, il solo strumento di compagnia e Stasera Italia lo diciamo subito, c’è sempre qualcosa da imparare. È una sorta di informazione politica in modalità bugiardino per chi guarda da casa. La chicca della serata della Palombelli, confermata dal prof Angelo Vescovi, stavolta riguarda il colesterolo alto. Aiuterebbe a tenere lontano il Covid. Ciò non significa che dobbiate ora rimpinzarvi di strutto e formaggio. Salvarsi dal Covid per rischiare l' infarto, non conviene,

Poi si finisce a parlare di Arcuri e degli acquisti milionari di mascherine del commissario. La conduttrice mostra una mascherina. È datata 2009.E' made in China. I cinesi le avevano pensate per la SARS e poi stipate da qualche parte. Noi Italiani abbiamo in pratica comprato i fondi di magazzino, pagandoli a peso d'oro.

Dall’altra parte il premier Conte se la vede con la Gruber. Anche lui, non ne esce benissimo. E' piu' impreciso del solito nelle risposte, indispettito a volte. Voce nasale a parte e colpi di tosse frequenti, diciamoci una cosa pero'. Il telefonino in studio sul tavolo proprio NO. Il premier che in diretta sbircia i suggerimenti di Casalino, ci ricorda molto lo sketch di “Pierino ed il tema su Garibaldi”. Pierino all'esame chiede aiuto al nonno tramite interfono. Il nonno suggerì sbagliato e Pierino fu bocciato. Ecco...

