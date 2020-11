Covid, il 2 dicembre il piano vaccini. Speranza: "Lo gestirà lo Stato, non le Regioni"

25 novembre 2020 a

a

a

Il governo assicura di non essere indietro con il piano per i vaccini contro il Covid. Anzi, fornisce già i tempi e modalità di attuazione del piano stesso. "Il 2 dicembre sarò in Parlamento per presentare il piano strategico sui vaccini perché sono la priorità assoluta per il governo", dice il ministro della Salute Roberto Speranza al talk online ’La Sanità Futura tra Innovazione e Ricercà di Rcs Academy.

"La differenza è che gli acquisti dei vaccini sono centralizzati da parte dello Stato", aggiunge. Sulla sicurezza dei vaccini che saranno messi in circolazione, Speranza chiarisce che "verranno fatte tutte le verifiche affinché il vaccino che sarà distribuito sia efficace e sicuro, due parole che devono essere sempre mantenute insieme".

"Ho grandissima fiducia nelle agenzie regolatorie preposte a verificare la sicurezza dei vaccini - ha aggiunto - il vaccino non arriverà subito per tutti: Pfizer ad esempio darà 3,4 milioni di dosi, quindi per 1,7 milioni di persone. Saremo chiamati a scegliere e stiamo ragionando sul partire da quelle categorie che hanno più possibilità di incrociare il virus: in primis - conclude Speranza - il personale sanitario e poi le persone anziane e quelle con più patologie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.