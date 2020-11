Caso Hong Kong, oggi web meeting di solidarietà a Joshua Wong

Appuntamento online con la Scuola di formazione di Farefuturo

23 novembre 2020 a

a

a

Web meeting di solidarietà a Joshua Wong, il dissidente di Hong Kong perseguitato dalla Cina, alla Scuola di formazione di Farefuturo. “In apertura del web meeting di stasera porteremo la nostra solidarietà a Joshua Wong arrestato questa mattina a Hong Kong, insieme ad altri due attivisti democratici, attivando anche una raccolta di firme per sollecitare il Parlamento italiano ad approvare una mozione per difendere la libertà e le prerogative di Hong Kong calpestate dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale e dagli arresti di queste ore: ormai sono oltre diecimila le persone arrestate nell’ultimo anno”, lo afferma il presidente della Fondazione, Adolfo Urso, ricordando come l’intervento di Wong in Senato, alla Scuola di formazione avvenuto mercoledì scorso, fosse proprio sul tema della “libertà”. In quella occasione il dissidente di Hong Kong aveva preannunciato il suo probabile imminente arresto. La lotta per la libertà non ha confini”, ha detto Urso.

La lezione di questa sera sarà tenuta dal prof. Giulio Sapelli sul concetto di Patria, il quale ha aggiunto Urso, “si coniuga perfettamente con il valore della libertà”.

L’evento si svolgerà OGGI alle ore 19 sulla piattaforma Zoom per gli oltre trecento studenti del Corso e in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.