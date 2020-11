La Rai annulla l'ospitata di Nicola Morra a Titolo Quinto

20 novembre 2020 a

Annullata dalla Rai la partecipazione di Nicola Morra alla trasmissione Titolo Quinto. «Essendo arrivato a Napoli presso gli studi Rai per partecipare alla puntata odierna di Titolo Quinto ho appreso dalla vicedirettrice di Rai 3 che per decisione della Direzione di Rete viene annullata la mia partecipazione al programma. Questo dovevo dirvi, questo vi dico. Credo non si debba aggiungere altro. Loro non si arrenderanno mai, io neppure». È quanto fa sapere via Facebook il presidente della commissione Antimafia.

Il direttore di Rai 3 è il famoso cinque stelle Franco Di Mare scelto proprio dai grillini. Ma lo stop alla presenza di Morra alla trasmissione, già programmata da giorni, non sarebbe arrivato dalla direzione di Rai3, come ha scritto l'esponente del M5S sui social, ma dai vertici della

Rai.

