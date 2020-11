Gino Strada ultima Speranza. Per il ministro è fatta, per il medico invece...

17 novembre 2020 a

È giallo sul coinvolgimento di Gino Strada nella sanità della Calabria. Il ministro alla Salute Roberto Speranza ai microfoni di Cartabianca, su Rai3, afferma che "ci sono state interlocuzioni importanti" con il medico fondatore di Emergency "in queste ore e in queste giornate, valuteremo con lui e la sua squadra quali sono le modalità più opportune per svolgere questo impegno". Peccato che lo stesso Gino Strada abbia chiarito, dopo che un'agenzia lo dava per "indisponibile" al ruolo di commissario, di non aver ancora "ricevuto nessuna proposta formale" e finora non c'è niente "di reale e concreto da comunicare".

Interlocuzioni senza proposte concrete? Insomma la vicenda, usando le parole dello stesso Strada, rischia di diventare "grottesca" dopo i forfait dei commissari Cotticelli e Zuccatelli e il rifiuto odierno di Eugenio Gaudio, evidentemente favorito a Strada prima che ricominciassero le "interlocuzioni" con Speranza.

"Pochi giorni prima che si aprisse questa vicenda clamorosa dei commissari, abbiamo approvato in Cdm un decreto ad hoc per la Calabria, con più risorse, regole più snelle e strumenti che velocizzano la spesa di risorse che sono lì da troppo tempo. Ora dovremo trovare una figura autorevole in tempi brevi", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando con Bianca Berlinguer. "Zuccatelli ha un curriculum di tutto rispetto e ha fatto bene ovunque è andato, poi è uscito un video che era sbagliato nei toni e nel merito. Gaudio è stato rettore per 6 anni della Sapienza, stamattina è emersa una questione di tipo familiare che rispettiamo. Ora siamo impegnati immediatamente per trovare una soluzione adeguata, in poche ore", aggiunge.

A spezzare una lancia per il fondatore di Emergency è Maria Elena Boschi. "Non so se Gino Strada è sfilato da questa possibilità, ma se ci fosse la possibilità che lui possa lavorare come commissario io l’accoglierei", ha detto la capogruppo di Italia Viva, alla Camera, a "Porta a porta", in onda questa sera su Rai1.

