L'ultimo pasticcio di Conte sulla Fondazione degli 007. E si infuria anche il Pd

Giuseppe Conte l'ha inserita direttamente nella legge di Bilancio. E la norma che crea l'Istituto italiano di cybersicurezza ha scatenato un putiferio. Come riportato da "Repubblica", l'Istituto avrà forma giuridica di Fondazione e si dovrà occupare di difesa dello spazio cibernetico. Il problema è che il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) è stato messo al corrente della norma soltanto a decisione già presa.

Questa manovra è una patacca, soldi buttati in un anno così

Per questo nel Consiglio dei Ministri dedicato alla legge di Bilancio ci sono stati non pochi mal di pancia da parte di alcuni esponenti della maggioranza e del Pd. Tra questi la ministra di Italia Viva Bonetti che ha chiesto lo stralcio della norma sulla nascita della Fondazione. Perfino il ministro dem Guerini si è detto perplesso: ora il rischio è che le Camere possano stravolgere la decisione. Sarebbe stato più saggio procedere con cautela in una materia così delicata. Ma la nuova Fondazione è ancora lì. E i mal di pancia anche.

