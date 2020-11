Caso Zuccatelli, l'affondo di Storace: "Va a finire che mandano il commissario alla sanità del Lazio"

10 novembre 2020 a

a

a

"Daranno la sanità a Zuccatelli? Nel Lazio manca giusto lo straordinario commissario per la Calabria". A scriverlo è il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace sul sito 7Colli.it. "Si parla del direttore Botti in uscita. Sarebbe fantastico immaginare il Nomask della Romagna in mezzo alle infermiere rimane nei suoi racconti osè con cui ha deliziato i videosocial. Ma purtroppo per fare disastri nella sanità a Nicola Zingaretti non serve Zuccatelli. Gli basta Alessio D’Amato, che non si accorge di quello che accade in regione".

I numeri della diffusione del virus e l’allarme lanciato dai medici mettono in evidenza l’incapacità politica di Regione e Comune a gestire la crisi sanitaria. Intanto da Gasparri (Fi) alla Lega monta la protesta. "Anche la Lega -scrive Storace - ha segnalato la crisi devastante del policlinico Umberto primo, segnatamente nel reparto di cardiochirurgia. Zingaretti ha chiuso l’intero reparto per destinare i posti in terapia intensiva all’emergenza Covid. E i pazienti non possono più prenotare visite di controllo con i medici del Policlinico e non sanno a chi rivolgersi. Il Cup regionale non accetta più prenotazioni nemmeno in regime di libera professione e indica di rivolgersi direttamente al Policlinico per avere informazioni. Ma l’Urp dell’Ospedale che consiglia invece di chiamare in Regione per chiedere cosa stia succedendo. Non è finita. Sempre la Lega, con il suo capogruppo Tripodi, interviene sulla denuncia dell’Anao-Assomed, che definisce la gestione epidemica nel Lazio come un ’disastro organizzativo ed assistenziale’. Così come preoccupano le critiche espresse dagli autorevoli rappresentanti sindacali delle diverse categorie (Medici, Infermieri, farmacie e Medici di Base), che richiamano alle perplessità riguardo la gestione regionale e delle singole aziende sanitarie sull’emergenza in atto. La domanda è d’obbligo. Un miracolo che ha fatto scampare alla regione Lazio il rischio zona arancione o rossa, che attende Zingaretti per dare risposte serie? Sta a vedere - conclude Storace - che la sanità laziale dovrà risollevarla Zuccatelli se gli va male in Calabria…"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.