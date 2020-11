Caso Cotticelli, Lucio Malan abbocca al profilo fake e i social lo fanno nero

09 novembre 2020 a

a

a

"Il merito premiato! Il povero Cotticelli, che non sapeva neanche quali erano i suoi compiti in Calabria, rimosso con sdegno da Conte (che l’aveva nominato!) è promosso proprio a Coordinare le Regioni". Il senatore di Forza Italia Lucio Malan inciampa in un profilo fake dopo la bufera sull'ex commissario alla Sanità calabrese Saverio Cotticelli rimosso dal governo. Malan cinguetta sul profilo Twitter la sua solidarietà a Cotticelli ma la notizia sul nuovo ruolo di coordinamento delle Regioni è una bufala e il senatore viene lapidato dai social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.