"Non ero io, mi hanno drogato". La disperata autodifesa di Cotticelli

«Non mi riconosco in quell’intervista. Non so cosa mi sia successo. Sto cercando di capire, magari con l’aiuto di un medico, se è stato un malore o altre cose». Lo ha detto a "Non è l’Arena" su La7 l’ex commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli, in merito all’intervista a "Titolo V" che ha portato alla sua sostituzione. «Mi hanno drogato? Non lo so. Dico solo che non sono stato bene. Non ho sospetti su nessuno ma non ero lucido e non stavo bene. Non ero io, ero una controfigura», ha affermato.

Alla domanda se qualcuno gli ha voluto addebitare un buco di cento milioni di euro del 2014: «Assolutamente sì - ha replicato l’ex commissario - Mi volevano addebitare un buco del bilancio 2014».

