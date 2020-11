Renzi e Boschi indagati nell'inchiesta Open. Italia Viva: sorpresi e increduli

07 novembre 2020 a

a

a

Matteo Renzi è indagato a Firenze nell’ambito dell’inchiesta Open, per finanziamento illecito ai partiti. Con lui, sono stati iscritti anche Maria Elena Boschi e Luca Lotti, che si aggiungono ai già indagati Alberto Bianchi, avvocato e presidente della Fondazione fino al suo scioglimento, e il manager Marco Carrai. Gli indagati, come sostenuto da indiscrezioni giornalistiche confermate da alcuni legali, hanno ricevuto un invito a comparire in procura per il prossimo 24 novembre.

"Sorpresa e incredulità per le scelte della procura di Firenze, dopo che la sentenza della Corte di Cassazione aveva smentito con nettezza l’operato dei Pm proprio su questa inchiesta". È quanto fanno sapere fonti di Italia Viva. Renzi, che interverrà nel pomeriggio all’Assemblea di Italia Viva, "intende evitare polemiche politiche con i magistrati e affiderà la discussione nel merito del provvedimento agli avvocati", sottolinea le fonti di Iv.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.