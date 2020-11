Condanna confermata a Verdini. Il pg aveva chiesto un nuovo processo

03 novembre 2020 a

I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, presieduta da Paolo Antonio Bruno, hanno confermato la condanna per l’ex senatore Denis Verdini per la bancarotta dell’ex Credito cooperativo fiorentino. I giudici non hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione, Pasquale Fimiani, che nell’udienza di ieri aveva chiesto per Verdini un nuovo processo d’Appello, sollecitando l’annullamento con rinvio per numerosi episodi relativi alla bancarotta.

