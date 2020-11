Il bonus mobilità manda in tilt il sito del ministero

03 novembre 2020 a

a

a

In tilt il sito del ministero dell’Ambiente e la piattaforma buonomobilita.it nel giorno in cui doveva essere possibile accedere alle piattaforme per usufruire del cosiddetto "Bonus mobilità" per l’acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici e strumenti di mobilità condivisa.

Scatta il click day, corsa al bonus mobilità

«Abbiamo avuto un crash di un quarto d’ora-20 minuti fanno sapere fonti del ministero all’AdnKronos - anche perché dal sito del ministero dell’Ambiente si viene reindirizzati al sito www.buonomobilita.it. Il consiglio per gli utenti è di accedere direttamente a quest’ultimo. Il sito ha avuto forti rallentamenti ma ora sta funzionando», rassicurano. Per ore, però, i siti sono stati irraggiungibili. E siamo solo al primo giorno...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.