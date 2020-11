Scatta il click day, corsa al bonus mobilità

Gaetano Mineo 03 novembre 2020 a

Sarà una corsa a colpi di mouse quella per accaparrarsi il bonus mobilità. Perché non tutti coloro che hanno acquistato bici o monopattini potranno ottenere i soldi per coprire il 60 per cento della spesa fino a un massimo di 500 euro. Infatti, il ministero dell’Ambiente ha messo in palio soltanto 210 milioni di euro, e dai primi calcoli, quasi la metà degli interessati resterebbero a bocca asciutta. Almeno, per questa prima lotteria. Ma andiamo con ordine.

Dopo una querelle durata mesi, ottenere on line il buono mobilità diventa finalmente realtà. Il click day per fare domanda di rimborso è scattato alle 9 di oggi, momento in cui sarà possibile accedere al portale (buonomobilita.it) del ministero dell'Ambiente e mettersi in coda per ottenere l'incentivo. Proprio così, in coda, in quanto la novità è che l’erogazione del bonus terrà conto della data di inserimento della richiesta e non quella dello scontrino o fattura d’acquisto. Bisognerà dunque essere molto veloci nell’inserimento della richiesta, anche se l’impegno del ministero rimane quello di soddisfarle tutte, facendo ricorso a nuovi fondi.

Due le opzioni disponibili per chi partecipa al click day: la prima è dedicata a chi ha acquistato un bene o servizio di mobilità dal 4 maggio al 2 novembre. L’interessato, per poter ricevere il bonifico, dovrà registrarsi con le credenziali Spid, inserire la fattura o lo scontrino parlante e completare con il proprio Iban. Apparentemente si tratta di un'operazione molto semplice, ma come sempre in queste occasioni il rischio di un crash del sito, di fronte all'accesso contemporaneo di qualche decina di migliaia di persone, è sempre dietro l’angolo. Dal ministero rassicurano che tutto dovrebbe funzionare al meglio, condizionale d’obbligo, tenuto conto delle ultime esperienze.

La seconda opzione, invece, è rivolta a chi ancora non ha fatto alcun acquisto. Anche in questo caso, l’interessato dovrà registrarsi con le stesse modalità per poter ottenere un voucher, questa volta, emesso dal sistema, in formato digitale e potrà essere utilizzato presso i negozi aderenti all’iniziativa (l’elenco sarà pubblicato sul sito del ministero) entro 30 giorni dalla relativa generazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ricordiamo che il cosiddetto bonus bici può essere richiesto dai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Provincia o Regione, nei paesi che fanno parte delle 14 Città metropolitane oppure chi abita nei Comuni con oltre 50mila abitanti. E che il contributo è pari al 60 per cento della spesa sostenuta in misura, comunque, non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Facciamo quattro conti: sulla base di una media di 350 euro a persona, con i 210 milioni messi in palio, si arriva a coprire 600mila richieste. Ma in realtà i numeri sarebbero ben superiori: Confindustria Ancma stima 540 mila acquisti solo nel primo mese dopo il lockdown, con la possibilità di arrivare a superare la soglia di un milione di bici vendute per fine anno, senza tenere conto dei monopattini. È il caso di dire che i conti non tornano.



