Lega tre punti sopra il Pd, frenano FdI e M5S

Bene la Lega, il Pd tiene, mentre Fratelli d’Italia e il M5s sono in frenata. Almeno secondo il sondaggio della settimana di Swg per il TgLa7. Il partito di Matteo Salvini mantiene tre punti di vantaggio sul Partito di Zingaretti. Il Carroccio è poco sotto al 24 per cento (con un incremento di mezzo punto), mentre il Pd è poco sotto al 21 (+0,4 in sette giorni fa). Fratelli d’Italia perdono mezzo punto rispetto alla scorsa settimana (sotto il 16%). Stesso ribasso per i Cinquestelle che sono a quota 15 (- 0,7 rispetto al partito della Meloni).

Si fermano a una sola cifra Forza Italia con il 6,2 e Liberi e Uguali, molto staccati con il 3,6. Seguono Italia Viva al 3,3 (in leggero aumento) e Azione al 3,2. Per finire con la lista PiùEuropa (2,4, +0,1), i Verdi (1,7, -0,2) e Cambiamo di Giovanni Toti fermo al 1,2.

