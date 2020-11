Non è L'Arena, Massimo Giletti esplode contro il presidente De Luca: "Dice solo cazz***"

Giada Oricchio 01 novembre 2020 a

A “Non è l’Arena”, il talk domenicale di La7, Massimo Giletti esplode contro il presidente della Campania, Vincenzo De Luca: “Vada negli ospedali invece di dire ca**ate comodamente seduto dietro una scrivania”.

La situazione degli ospedali in Campania è disastrosa, ben lontana dal “modello di efficienza” decantato dal presidente della regione Vincenzo De Luca a maggio. Le telecamere di “Non è l’Arena” hanno testimoniato che il “Cardarelli”, uno dei nosocomi più grande del Sud, non ha percorsi separati per i malati di Covid e quelli non Covid. Al Pronto Soccorso, i pazienti non affetti dal virus aspettano le cure letteralmente al fianco di persone contagiate dal Coronavirus perché le due palazzine dedicate sono strapiene.

“Siamo di nuovo in trincea. E’ una guerra” ha rivelato un interno a volto coperto. Al Secondo Policlinico di Napoli, invece, c’è una sola barella di biocontenimento per tutti i contagiati. Secondo il personale medico non c’è stata alcuna organizzazione e pianificazione. Ma se questa situazione è frutto di anni di corresponsabilità, Massimo Giletti non perdona a De Luca l’ironia fuori luogo sulla scuola. Il conduttore di “Non è l’Arena” è furibondo per quelle esternazioni oltre che per il tweet del presidente della Liguria, Giovanni Toti, sugli anziani “inutili al ciclo produttivo”, e urla tutta la sua indignazione: “Toti e De Luca hanno avuto due uscite sbagliate. De Luca è un Presidente di Regione e non può dire queste cose. La scuola non è un parcheggio, ci permette di formare i futuri dirigenti, tenere a casa i ragazzi è un danno al paese, ma come si permette? Basta con chi fa successo con frasi inutili! Deve stare zitto e andare negli ospedali, non deve predicare seduto dietro una scrivania comoda. Queste sono ca**ate, ca**ate! Non mi importa se ha chiesto scusa (non lo ha fatto, nda), non è accettabile un linguaggio del genere”.

