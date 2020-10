Sbagliato chiudere cinema e palestre. Anche Renzi se ne accorge

26 ottobre 2020 a

a

a

«Chiederemo al Premier di modificare il Dpcm». Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. «Teresa Bellanova, da ministra delegata, sta combattendo per i ristoranti e soprattutto per la filiera collegata. Elena Bonetti, da professoressa universitaria prima ancora che da ministra, sta chiedendo quali siano i modelli matematici che supportano le decisioni del Governo», spiega Renzi.

Conte sotto assedio, il dpcm fa infuriare tutti. E Renzi raccoglie firme contro il governo

«Alcuni amici hanno lanciato una petizione per tenere aperti i luoghi di cultura e le palestre. In Parlamento, chiederemo che il Presidente Conte valuti di seguire la stessa strada intrapresa dal Presidente dell’Alto Adige, che ha firmato un’ordinanza che prevede che i ristoranti siano aperti fino alle 22. Per quanto riguarda la ristorazione, è bene ricordare che i dati Istat - che mettono insieme alberghi, ristoranti e bar - ci dicono che il valore aggiunto 2019 di questo aggregato è di 64 miliardi di euro, quasi equivalente a quello di tutto il comparto edilizio», conclude Renzi. E ancora: «Va bene rinunciare a molte libertà per il virus. Ma chiudere i luoghi di cultura e di sport è, invece, un errore: è più facile contagiarsi sulla metropolitana che a teatro».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.