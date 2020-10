Boom di Tg2 post con Luca Zaia, Storace plaude alla Rai: "Finalmente informazione"

22 ottobre 2020 a

"Boom di Tg2 post con Luca Zaia: finalmente informazione". Il vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace elogia TG2 post nella nuova edizione voluta dal direttore Gennaro Sangiuliano e condotta da Manuela Moreno. Sul sito 7Colli.it scrive: "Nel buio delle trasmissioni Rai, va detto che sempre più telespettatori apprezzano TG2 post. L’altra sera con Luca Zaia se ne è avuta dimostrazione ulteriore. E spiega perché è ormai crescente il numero di italiani incollati alla tv dalle 21 alle 2125 quando va in onda la trasmissione. Lo testimoniano i dati Auditel".

Tg2 Post vola negli ascolti tv del cosiddetto access prime time. Molto importante la cifra di pubblico ottenuta l’altra sera, martedì 20 ottobre 2020: share al 5,3% con 1.430.000. Numeri importanti per il programma, che ormai è sempre più efficace. Basti dire che il derby Moreno-Palombelli ha visto vincitrice la conduttrice di Tg2 post che ha superato nella fascia oraria la concorrenza Mediaset, che ha avuto 1.288.000 spettatori nella prima parte (4.9%) e 1.187.000 spettatori (4.4%), nella seconda.

"Ne ha beneficiato - spiega Storace - Luca Zaia, governatore del Veneto, che certo deve aver avuto anche il suo peso personale nella performance della trasmissione Rai. Zaia è uomo concreto e assieme a Sangiuliano ha potuto catturare l’attenzione dei telespettatori su quello che è tornato ad essere il tema del momento: la lotta al Covid-19. In tv, il governatore del Veneto non ha esitato a dire che “se la situazione si fa dura devi usare modalità che prevedono restrizioni che non piacciono. Abbiamo esperienze internazionali, la situazione non è di facile gestione. Il virus quando passa numeri importanti riesci a tracciarlo fino ad un certo punto. Oltre certi numeri non si potrà agire". Due cose vanno fatte secondo Zaia: "Avere un piano di sanità pubblica che eviti ogni domenica sera la sorpresa del Dpcm, dall’altro ogni restrizione deve avere il ristoro per coloro che perdono opportunità reddituali. Penso ai ristoratori, a cui possiamo chiedere di fare il sacrificio ma bisogna dare una mano, il fatturato che viene a mancare deve venire riconosciuto".

