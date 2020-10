Coronavirus, il lockdown con 2.300 ricoveri in terapia intensiva. Il report del governo sul Corriere della Sera

22 ottobre 2020 a

"Il lockdown? Non ci sarà" continuano a ripetere come un mantra dal governo ma il report pubblicato dal Corriere della Sera svela un'altra verità. Il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sperano di non dover ripetere l'esperienza di marzo perché una chiusura totale bis - nonostante l'emergenza coronavirus - l'Italia non potrebbe più permettersela.

Eppure sul Corsera Fiorenza Sarzanini non esclude l'ipotesi di replicare la serrata della primavera scorsa: un nuovo lockdown, anche "solo di quindici giorni è un'ipotesi concreta". Il Governo ha già pronto il piano di fronte alla curva di contagi inarrestabile e il virus fuori controllo in tutta Europa.

Il vero nodo resta quello sanitario con gli ospedali al limite della saturazione: la soglia critica fissata, che deciderà sull'eventuale lockdown 2, è 2.300 ricoveri in terapia intensiva. Se si sfonderà quella quota il piano allora scatterà senza indugi. E si tratta di un numero non così lontano: il bollettino del 21 ottobre parlava di 926 ricoveri in terapia intensiva, una settimana fa, il 14 ottobre, i ricoveri in intensiva erano 539.

