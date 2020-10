Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte: "Pescatori rapiti in Libia ma chiama Fedez e Chiara Ferragni"

21 ottobre 2020 a

"Ci mancava Fedez con le mascherine. E Travaglio con...". Gianluigi Paragone si scaglia contro il governo e il premier Giuseppe Conte. "Con tutti i guai che ci sono il presidente del Consiglio contatta Fedez e Chiara Ferragni" denuncia Paragone in merito alla polemica sul rapper e l'influencer, chiamati dal premier per l'appello mascherine agli italiani. La chiamata subito dopo l'annuncio del nuovo Dpcm dopo aver liquidato i leader delle opposizioni, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

"Pensate come siamo messi se il Presidente del Consiglio deve rivolgersi agli influencer" dice Paragone che ricorda come “l’Italia ha tante categorie e persone in difficoltà. Fuori dalla Camera stanno dormendo i parenti dei pescatori di Mazara ancora nelle mani di stranieri. E cosa fa Conte? Telefona a Fedez". Poi l'affondo: "Si vede che il premier è in difficoltà per rivolgersi a loro".

