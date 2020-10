L'affondo di Rizzo al Pd di Renzi: Taddei entra nella banca d'affari

16 ottobre 2020 a

L'attacco è frontale, al Pd di Renzi. Il segretario del del partito comunista, Marco Rizzo, lo porta a termine sul suo profilo Facebook in cui invita i suoi "amici" telematici a riflettere. "I conti tornano sempre 2 - scrive Rizzo sul suo post - Filippo Taddei, già capo economico del PD di Renzi, è da poco giunto ad assumere un importante incarico in Goldman Sachs. Ha lasciato la sua cattedra alla John Hopkins University per imbarcarsi nel team della grande banca d’affari statunitense, ove ricoprirà il ruolo di executive director e senior european economist nella filiale londinese del gruppo, con un focus sul Sud Europa, cioè anche sull’Italia. Taddei fu il “regista” delle riforme proposte dal Pd come il Jobs Act. Per questa gente il futuro è come la porta girevole di un hotel, mentre loro “escono” da un incarico ed “entrano” in un altro, milioni di persone vengono sfruttate e impoverite. Basta saperlo, basta comprenderlo, basta annotarlo. Quando vi parlano del PD, del voto utile, del “pericolo delle destre”, ricordatevi di queste cose".

