Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Il giudice sportivo ha deciso

14 ottobre 2020 a

Il Giudice sportivo della serie A, a proposito di Juventus-Napoli del 4 ottobre scorso non disputata per la mancata presentazione a Torino della squadra campana, ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino alla formazione partenopea. Inoltre il giudice ha anche inflitto un punto di penalizzazione al Napoli il cui reclamo è stato dichiarato inammissibile.

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha «deliberato di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara 0-3 a tavolino e la penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2020-2021», ha spiegato il giudice sportivo che ha inoltre «dichiarato inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla Soc. Napoli».

