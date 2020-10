Salvini con la mascherina di Trump

10 ottobre 2020 a

a

a

Che Matteo Salvini sia un grande sostenitore di Donald Trump non è un mistero. Ma ora il segretario della Lega ha fatto il salto di qualità, arrivando a sfoggiare una mascherina dedicata al presidente degli Stati Uniti. A Salvini l’ammirazione per l’inquilino della Casa Bianca non fa certo difetto: «Ho visto questa mattina uno spezzone del confronto tra Donald Trump e Joe Biden e spero che vinca Trump» aveva detto all’indomani del "debate" tra i due candidati, «Mi piace un sacco quella donna nominata alla Corte Suprema, e penso che il Trump abbia fatto molto per l'economia degli Stati Uniti».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.