L'emergenza non serve a nulla. Sabino Cassese disintegra Conte

Emergenza o incapacità? Se lo chiede il costituzionalista Sabino Cassese ospite di Omnibus su La7. "Proroga dell'emergenza o dell'incapacità? - domanda Cassese - Non c'è nessuna emergenza visto che la situazione che stiamo vivendo era prevista da mesi. Tutti sapevano che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi perché la vita è ricominciata e il virus circola. Insomma dichiarare uno stato di emergenza non serve a nulla ed è eccessivo. Serve solo perché nello Stato c'è impotenza ad affrontare rapidamente i problemi ordinari. Tanti altri Paesi del mondo, infatti, non hanno dichiarato nessuno stato di emergenza. In altre parole si tratta di scorciatoie perché non siamo capaci di rendere più agevole il percorso ordinario".

Poi Cassese spiega qual è il motivo che oggi spinge il governo a voler prolungare lo stato di emergenza. "La dichiarazione dello stato di emergenza - prosegue Cassese - serve solo alla macchina statale per esercitare poteri che non potrebbero essere esercitati altrimenti. E allora perché non si sono introdotte forme più rapide per affrontare queste questioni? Il potere di emanare dpcm non è limitato allo stato di emergenza. Quest'ultima serve a sveltire procedure che non si ha l'intelligenza di sveltire con modalità ordinarie. Per non parlare della durata eccessiva dell'emergenza che crea forte tensione nella società. Ed è contraria al principio che prevede periodi limitati e predefiniti: massimo un anno prorogabile per un altro anno."

