I vaccini obbligatori di Zingaretti solo una "provocazione". FdI porta il caso in Regione e in Parlamento

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida: "Parole sconcertanti"

Per il governatore Nicola Zingaretti l'ordinanza sui vaccini anti-influenzali per gli over 65 e tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari del Lazio stracciata dal Tar era una "semplice provocazione". Parole che il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida definisce "sconcertanti". "Ammetterlo candidamente sostenendo di aver prodotto un provvedimento inutile oltre che inefficace, comporta l'ammissione di un danno all'erario per l'inutile procedimento dinanzi al TAR sul quale gli organismi e le istituzioni competenti non potranno tacere. Una condotta irresponsabile per la quale presenteremo interrogazioni in Regione e in Parlamento al ministro Speranza", dichiara l'esponente di FdI smascherando l'ennesima operazione strumentale del presidente del Lazio e segretario del Pd.

