Stretta mortale su Conte. Giuseppi nel triangolo Roma-Bruxelles-Berlino

Luigi Bisignani 03 ottobre 2020

Caro direttore, Conte il triangolo no, non l’aveva considerato. Roma, Bruxelles, Berlino sono oggi diventate per lui come il triangolo delle Bermude in cui, da un momento all’altro, rischia di inabissarsi il suo intrepido volo nella galassia del potere.

Ma andiamo con ordine e partiamo da Roma che va a braccetto con Bruxelles, dove temono che da Palazzo Chigi arrivino dei conti taroccati: il sospetto della Commissione è che la Nota di aggiornamento al Def, snodo fondamentale per i conti pubblici, tarda ad arrivare dal momento che l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, sembra d’intesa riservatamente con il Quirinale, ha fatto sapere al Governo che questa volta non è assolutamente disposto a validare un quadro macroeconomico completamente falsato da poste finanziate dagli aiuti europei, ad oggi peraltro solo proclamati. Sull’onda dell’entusiasmo dei consensi portati dalla pandemia e dei pieni poteri che, come voleva Salvini per sé, si è di fatto avocato, il premier non vede l’ora di capitalizzare anche i 209 miliardi del Recovery Fund, vendendo, com’è nel suo stile, la pelle dell’orso prima di averlo catturato. Ma dopo tanti bluff c’è chi a Roma, come a Bruxelles, vuole vederci chiaro, Quirinale e Pd in primis. Nonostante il premier cerchi di indorare la pillola anche alle opposizioni, inviando fumose linee guida sull’utilizzo delle risorse europee, nessuno ormai è disposto più a credergli. E Zingaretti, di Maio, Renzi e Speranza sono pronti a presentargli il conto. Anche perché, l’atto stilato dalle commissioni bilancio di Senato e Camera è praticamente una misera relazione che ha preso qua e là spunti e rilievi proposti dai diversi gruppi parlamentari e che, nella votazione di questa settimana, verrà rimpolpata solo da inutili risoluzioni prive di un qualsivoglia quadro organico...

