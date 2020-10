Paola Taverna, parte il pressing contro i morosi e la senatrice abbandona la chat grillina

02 ottobre 2020 a

a

a

E Paola Taverna lasciò la chat. Sarà stato il commento di un deputato contro i morosi delle restituzioni a spingere la vicepresidente del Senato ad abbandonare il gruppo Telegram dei facilitatori interni del Movimento 5 Stelle? Chissà. Fatto sta che oggi pomeriggio, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sugli schermi dei cellulari dei membri di questa chat si è materializzata la scritta Paola Taverna ha abbandonato il gruppo.

Poco prima, il deputato Luigi Iovino, commentando la decisione di Rousseau di sospendere alcuni servizi, aveva esortato i colleghi a fare pressing sui morosi: «Ragazzi - scrive Iovino nella chat - se qualcuno di voi ha contatti con i portavoce che in questo periodo hanno dimenticato di fare i versamenti magari ricordate loro cosa abbiamo sottoscritto all’atto della candidatura. È un peccato arrivare a questo punto per così poco, questo tipo di atteggiamento danneggia tutti...», rimarca il deputato campano.

A stretto giro, l’uscita della Taverna dalla chat, tra lo stupore dei colleghi: «Perché Paola ha abbandonato?», si chiede uno dei facilitatori. In un video postato su Facebook nei giorni scorsi Taverna si è difesa dalle accuse spiegando di essere in regola con le restituzioni e snocciolando i numeri di quanto versato in questi 7 anni, ben 309mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.