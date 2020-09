I detenuti vanno in gita in televisione. Salvini sbotta contro Bonafede

29 settembre 2020 a

Detenuti in gita a "Italia's got talent". Salvini sbotta contro Bonafede. Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Quattro detenuti sono stati accompagnati dal carcere di Marassi a Genova a Roma per partecipare a "Italia's got talent". E partono subito le interrogazioni della Lega per capire cosa sta succedendo.

"Anziché investire in divise, dotazioni e mezzi e pagare gli straordinari agli agenti, ecco come butta i soldi il governo: il sindacato Uilpa denuncia che la Polizia penitenziaria ha dovuto essere impiegata per la "gita" dal carcere di Marassi di Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di 4 detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni, produzione e traffico di droga. Motivo? Partecipare alla trasmissione televisiva “Italia’s Got Talent”! Il tutto a spese dei contribuenti e con tutti i rischi di spostamenti di questo tipo in epoca Covid. Non ho parole. Ma dove siamo arrivati?!? Subito interrogazioni parlamentari della Lega al ministro Bonafede per chiarire questa vicenda scellerata e vergognosa, un insulto ai poliziotti e a tutti gli italiani".

