Sibilia a processo, Storace inchioda il sottosegretario grillino: rinuncerà alla prescrizione o se la prenderà per paura del verdetto?

"Perché il sottosegretario Carlo Sibilia scappa alla domanda sul suo processo per vilipendio contro Napolitano?". La domanda è quella del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace che, ospite in tv nella trasmissione Rai "Agorà" inchioda il sottosegretario grillino al ministero dell’Interno rinviato a giudizio lo scorso 17 settembre per le offese sul web all'ex presidente della Repubblica . "Voglio sapere - tuona Storace - rinuncerà alla prescrizione come feci io o se la prenderà per paura del verdetto del giudice? Esempio Viminale..."

