C'è un solo candidato sindaco ma non viene eletto. Leghista beffato a Lesina

22 settembre 2020 a

a

a

Aveva la vittoria in pugno ma le Comunali si sono trasformate in una beffa. Elezioni non valide a Lesina, in provincia di Foggia, per le amministrative. Un solo candidato sindaco in lizza, Primiano Di Mauro, scelto dalla Lega, e presente con la lista civica Lesina Azzurra. La presenza di una sola lista richiede il quorum del 50% che non è stata raggiunta per una sessantina di voti. L’affluenza alle comunali è stata del 49,01%. Una scelta voluta da molti cittadini, invitati apertamente all’astensione da un apposito comitato e a non accettare la scheda delle comunali. Infatti al referendum l’affluenza è stata più alta (60,52%). Quindi a Lesina l’amministrazione sarà retta da un commissario. Buona la prima, invece, per il nuovo Comune di Presicce Acquarica, in provincia di Lecce, nato dalla fusione tra i due piccoli centri. L’affluenza è stata del 55,97%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.