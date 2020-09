Nell'urna ci mette la scheda elettorale. Ecco il voto del senatore Pd

21 settembre 2020 a

Si è fatto fotografare al seggio elettorale. In bella vista e con tanto di sguardo in favore di obiettivo. Peccato che il senatore Pd, Dario Stefano, abbia sbagliato tutto. Nell'urna, infatti, non ha messo il suo voto ma la scheda elettorale.

Roba da non crederci, eppure è tutto vero. Stefano voleva dare il buon esempio ma c'è riuscito solo a metà. Il diritto-dovere al voto è stato rispettato (e ci mancherebbe). La prossima volta, però, anziché pensare solo a farsi fotografare, il senatore farebbe meglio a verificare quello che infila nell'urna..

