Referendum, il dato delle 19 stravolge i pronostici: affluenza oltre il 30%

20 settembre 2020 a

Altro che rischio flop affluenza per l'emergenza coronavirus. Secondo il primo dato parziale sull’affluenza per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari alle ore 19 ha votato oltre il 30% degli aventi diritto. Lo ha reso noto il Viminale precisando che il dato riguarda circa 7.000 comuni su 7.903. Alle 12 - secondo i dati del Ministero dell'Interno - alle urne si era recato il 12,25% per cento degli aventi diritto al voto.

In realtà l’affluenza alle urne è stata fin da subito la grande incognita della prima tornata elettorale ai tempi della pandemia. Un inquietante sospetto aveva fatto tremare il governo venerdì, quando dal nord al sud era scattata la fuga dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Secondo invece una statistica anticipata dal sito Youtrend, che studia i dati elettorali, per quanto riguarda il rinnovo dei consigli regionali in Toscana si è espresso il 36%. L’affluenza alle urne sarebbe più alta in Piemonte e Lombardia. Per le regionali in Campania si è espresso il 26,3%, in Liguria il 31,6, in Puglia il 27,5, nelle Marche il 33 e in Veneto il 35,5.

