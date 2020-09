Andrea Orlando gioca sporco: Recovery Fund a rischio se le regioni finiscono a destra

17 settembre 2020 a

a

a

"La dico brutalmente, non credo che la destra abbia gli strumenti giusti per spendere i soldi del Recovery". Il vicesegretario Pd Andrea Orlando si fa intervistare dal Corriere della Sera e prova la carta della disperazione giocando sporco. Alla domanda se "C'è una linea del Piave del Pd sulle Regionali" risponde: "Io non escludo che ci sia un riflesso politico dal voto regionale, determinerà - dice - esiti molto importanti". Tra questi - secondo Orlando - il fatto di mettere o meno le Regioni nelle condizioni di spendere i soldi del Recovery perché non credo che la destra abbia gli strumenti giusti per spendere quei soldi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.