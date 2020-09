Rifiuti ovunque. Così Storace smaschera i danni della Raggi

14 settembre 2020 a

I rifiuti sono ovunque. Soprattutto sul marciapiede visto che i cassonetti sono vuoti. La situazione a Roma è drammatica e la sindaca Raggi, dopo 4 anni di malgoverno, anziché andarsene pensa a ricandidarsi in Campidoglio. I danni che ha fatto alla Capitale, insomma, non le sono bastati e vorrebbe farne altri. Ma alle urne i romani non glielo permetteranno.

Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, mostra sul blog 7Colli un video postato sulla pagina Facebook di "Dillo a noi Roma" con l'emergenza rifiuti di via Bergamini, a Casal Bruciato. "Dopo quattro anni di “governo” della Capitale - scrive Storace - una città ridotta in questo modo dovrebbe semplicemente far vergognare chi pensa addirittura a ricandidarsi. Ma Virginia Raggi va avanti a farci del male con i danni che provoca, perché per lei conta solo la poltrona. La sua. Va bene anche quella d’opposizione, perché anche lei sa che non vincerà mai ma fuori dal Campidoglio non sa che fare". E ancora: "Ovviamente, strilla contro gli “zozzoni”, questa sindaca, ma è lei ad avere la responsabilità istituzionale di ripulire la città. E se non ne è in grado deve alzare i tacchi e andarsene, altro che ricandidarsi. Con l’arrogante pretesa di restare in sella Virginia Raggi non fa altro che incattivire i romani: e sono tanti i delusi che la votarono nel 2016 e ora non vedono l’ora che finisca questo quinquennio maledetto".

