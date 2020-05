Getta una poltrona nei cassonetti. Lo fermano i residenti

E' stato fermato dai passanti mentre tentava di gettare abusivamente una poltrona nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici. Un uomo si è spinto, con il suo carico nel portabagagli, fino ad un un quartiere lontano dal suo, ma è stato fermato da alcuni residenti che hanno poi chiamato la Polizia locale di Roma Capitale per denunciare il fatto.

A raccontare questa storia di «senso civico», Virginia Raggi, sindaco di Roma, sulla sua pagina Facebook, allegando al post un video girato dai cittadini. «Guardate queste immagini - ha scritto la Raggi - un "galantuomo", durante l’ultima domenica della fase 1, ha pensato bene di scaricare un’intera poltrona di casa nei cassonetti dedicati ai rifiuti domestici. Non l’ha fatto sotto casa sua, ovviamente, ma è andato in macchina in un’altra zona, sperando di farla franca. I cittadini del posto, però, l’hanno beccato e l’hanno caldamente invitato ad andar via per poi chiamare la Polizia locale e denunciare i fatti»

La sindaca ha poi aggiunto: «Grazie all’associazione Retake, il nucleo Ambiente e decoro della Polizia locale è riuscito a recuperare sia la poltrona che lo zozzone, a cui hanno consegnato una multa da 600 euro. A questi cittadini va il mio sentito ringraziamento».