Nicola Zingaretti dopo le accuse di Saviano perde la testa e insulta Salvini e Meloni

Nicola Zingaretti ha probabilmente perso la testa, le cose vanno male, le regionali saranno un disastro e per rispondere alle polemiche che gli ha scaraventato addosso Roberto Saviano, insulta sostanzialmente Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per il segretario del Pd, lo scrittore ha offeso quelle “migliaia di militanti” che difendono “la democrazia dalle destre di Salvini e Meloni”, dice Zingaretti a Tg24 di Sky. Un delirio incomprensibile per tentare di recuperare i consensi perduti con l’antico richiamo della foresta. Ma è un argomento ormai inutile persino per convincere i suoi. Resta grave che si permetta di dire che la democrazia la difenda lui col suo partito, accusando Salvini e Meloni di esserne nemici.

"Chi insulta decine di migliaia di donne e di uomini che in queste ore stanno difendendo la democrazia italiana a mani nude, combattendo contro le destre di #Salvini e #Meloni, meritano rispetto", le parole di #Zingaretti ospite di Sky TG24 a Start ⤵️ pic.twitter.com/s8yQJPRAjA — Sky tg24 (@SkyTG24) September 11, 2020

